Подмосковные пропуска действительны для поездок по Москве до 26 мая включительно

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Подмосковные цифровые пропуска для передвижения на транспорте будут действительны для поездок по Москве до 26 мая включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

"Требование о том, что для поездок по Москве необходимо использовать только московские пропуска в соответствии с указом мэра Москвы вступает в силу 27 мая. Информация о том, что пропуска, выданные в Московской области, недействительны для поездок по Москве уже 22 мая, не соответствует действительности", – сказали в пресс-службе.

До этого некоторые СМИ сообщали, что жители Подмосковья стали жаловаться, что не могут воспользоваться транспортной картой "Тройка", привязанной к пропуску через подмосковное приложение "Стоп COVID", при проезде в общественном транспорте.

С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сейчас. Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте.

Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю. Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день.

Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.

К пропуск также следует привязать и государственный номер авто в том случае, если человек собирается передвигаться на своей машине. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.

