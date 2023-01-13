Исторический максимум по отказам в ипотеке зафиксировали в России в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В конце 2022 года число отказов со стороны банков в ипотечных кредитах россиянам превысило 46%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Доля отказов по ипотечным заявкам по итогам 2022 года выросла на 12,1 процентного пункта <...> до 46,2%", – говорится в сообщении.

В бюро кредитных историй "Скоринг бюро" сообщили, что за 10 месяцев 2022 года доля отказов по ипотечным кредитам увеличилась до 35% и стала наибольшей с 2017 года.

Причинами роста числа отказов считают внешние факторы, увеличение спроса на займы для оформления ипотеки в условиях большого количества предложений от застройщиков.

Ранее стало известно, что в 2022 году россияне старше 60 лет стали чаще оформлять ипотечные кредиты. Доля заемщиков в указанном возрасте выросла на 0,8 процентного пункта. При этом больше всего желающих оформить ипотеку наблюдалось в группе россиян младше 30 лет.



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