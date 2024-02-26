Средний размер автокредита за январь в РФ составил 1,49 млн рублей

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Средний размер выданных автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом в январе 2024 года составил 1,49 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 26,1%, сообщает RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Однако по сравнению с декабрем средний чек автокредита в январе сократился лишь на 0,7%. По данным бюро, среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов.

В январе этого года средний размер автокредита в значении более 1,5 миллиона рублей зафиксировали в 30 российских регионах.

"При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах России (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (1,99 миллиона рублей), Московской области (1,8 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,71 миллиона рублей)", – говорится в сообщении.

Самый серьезный рост среднего чека за прошлый месяц отмечается в Челябинской (+40,3%) и Волгоградской (+34%) областях, Пермском крае (+33,7%), а также Республике Татарстан (+33,6%) и Удмуртской Республике (+33,5%).

По словам директора по маркетингу организации Алексея Волкова, увеличение среднего размера автокредита объясняется ростом цен на машины.

Ранее стало известно, что в РФ изучат возможность внедрения новых категорий в программу льготного автокредитования во втором полугодии 2024 года. Минпромторг начнет отслеживать тенденции по этому вопросу для принятия решения.

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