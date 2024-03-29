Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:30

Город

Новые турбокольцевые перекрестки появятся еще на шести участках в Москве

Новые турбокольцевые перекрестки появятся еще на шести участках в Москве

Подготовка летних веранд стартовала в столице

Более 20 пляжных зон откроют в популярных точках Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Корниловская" Троицкой линии

Шесть столичных перекрестков превратят в турбокольцевые до конца 2025 года

Более 3,7 тыс московских ресторанов откроют летние веранды 1 апреля

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Выставку о драконах подготовили в галерее музея Парка Горького

40 тыс операций по удалению катаракты провели в Москве в 2023 году

Инновационную разметку на круговых перекрестках в виде турбокольца используют на московских улицах с 2019 года. К данному моменту в городе функционируют 10 таких перекрестков, но в течение двух лет планируют обустроить еще шесть.

Основное отличие турбокольцевого перекрестка от обычного заключается в том, что большинство направлений выводятся по оптимальной траектории при помощи направляющей разметки. К тому же, турбокольцо позволяет быстро и с минимальными затратами улучшить условия движения без расширения дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоАнастасия НалетоваДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика