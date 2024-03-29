Новые турбокольцевые перекрестки появятся еще на шести участках в Москве

Инновационную разметку на круговых перекрестках в виде турбокольца используют на московских улицах с 2019 года. К данному моменту в городе функционируют 10 таких перекрестков, но в течение двух лет планируют обустроить еще шесть.

Основное отличие турбокольцевого перекрестка от обычного заключается в том, что большинство направлений выводятся по оптимальной траектории при помощи направляющей разметки. К тому же, турбокольцо позволяет быстро и с минимальными затратами улучшить условия движения без расширения дороги.

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