Эксперт Маслова: перед Новым годом растет спрос на продавцов и курьеров

Фото: depositphotos/Milkos

В преддверии Нового года традиционно возрастает потребность в специалистах, от которых зависят увеличение объема продаж и логистика, заявила консультант по управлению персоналом Наталья Маслова в беседе с Москвой 24.

Зарплата курьеров, например, может расти до 30% на новогодних праздниках, заявляла ранее HR-специалист Екатерина Зеленкова в беседе с Агентством "Москва". Уточнялось, что больше всего в этот период заработают специалисты из доставки, ретейла и организации праздников.

Маслова, в свою очередь, подчеркнула, что повышенный спрос будет на продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, курьеров, логистов, операционистов, операторов call-центров. Также в период новогодних праздников будет спрос на специалистов по рекламе, PR-менеджеров и аниматоров.

"Рост спроса закономерно связан с увеличением покупательской активности в декабре. Компании активно инвестируют в рекламу и расширяют штат для достижения максимальных показателей в пиковый сезон", – прокомментировала специалист.

Для мотивации сотрудников в это время вводят гибкую систему оплаты труда, основанную на KPI и процентах от продаж. В итоге фиксированная часть оклада остается без изменений, но переменная часть значительно вырастает за счет выполнения целевых показателей.

"Увеличения количества доставок, обработки заказов и звонков, объема продаж", – перечислила она.

По оценкам Масловой, менеджеры по продажам и продавцы-консультанты в сезон могут зарабатывать до 200 тысяч рублей и выше, а курьеры – в среднем от 150 тысяч рублей. Также увеличить свой заработок смогут водители такси. Это произойдет из-за повышенных коэффициентов к стоимости поездок в условиях предпраздничных заторов, резюмировала эксперт.

Ранее стало известно, что цена новогодней елки может варьироваться от 5 до 50 тысяч рублей, а стоимость украшений – от 10 тысяч до 1 миллиона рублей. Поэтому, призывал маркетолог Игорь Новиков, можно приобрести новогодние товары из прошлогодних коллекций, которые стоят дешевле. Также он посоветовал заранее заказывать подарки из-за рубежа, так как доставка требует времени.

