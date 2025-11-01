Фото: 123RF/bjbj112

Кобальт стал самым подорожавшим в мире товаром в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Тяжелый металл, широко используемый в производстве стали и аккумуляторов, вырос в цене на 28,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Значительный рост также продемонстрировали палладий (на 15,8%) и литий (на 9,5%).

Среди сельскохозяйственных продуктов наибольшее увеличение цен наблюдалось у сои, кофе сортов робуста и арабика – на 8,2, 7,3 и 3,8% соответственно. В энергетическом секторе подорожание наблюдалось в природном газе США – 19,4%, тогда как на лондонской бирже дизельное топливо выросло на 7,6%, а топочный мазут – на 6,9%.

При этом самым подешевевшим в мире товаром за обозначенный период стал апельсиновый сок. Себестоимость напитка снизилась на 23,3%. Кроме того, в цене потеряли свинина (18%) и неодим (13,4%).

Ранее сообщалось, что красная икра и красная рыба могут подешеветь в России к Новому году благодаря высокому улову в этом сезоне. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что объем добычи достаточен для обеспечения внутреннего рынка и экспорта.

Также он выразил надежду, что рост предложения приведет к снижению цен в соответствии с рыночными механизмами.

