03 ноября, 04:25

Политика

Трамп считает, что Россия хочет вести торговлю с США

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что руководство России хочет вести экономическое сотрудничества с Вашингтоном. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS.

Трамп отметил, что по его мнению, Владимир Путин хочет "прийти и торговать с нами". Он считает, что президент России хочет "сделать много денег для русских".

Также Трамп подчеркнул, что между РФ и США не так много деловых контактов из-за глупости. По его мнению, расширение торгово-экономических связей между двумя странами стало бы хорошим развитием событий.

Ранее американский президент в беседе с журналистами заявил, что не рассматривает возможность передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако его позиция еще может измениться.

политиказа рубежом

