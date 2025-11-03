Трамп заявил, что не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время беседы с журналистами заявил, что не рассматривает возможность передаче Украине крылатых ракет Tomahawk.

Он подчеркнул, что "на самом деле" не рассматривает такой вариант развития событий. Однако американский лидер добавил, что его позиция еще может измениться.

Также Трамп отметил, что для его терпения в вопросе темпа урегулирования украинского кризиса "нет последней капли".

При этом ранее СМИ сообщали, что Пентагон якобы одобрил администрации Белого дома передачу Киеву ракет Tomahawk. По данным журналистов, передача ракет не нанесет ущерба американским запасам вооружений. Но окончательное политическое решение по данному вопросу остается за президентом США Дональдом Трампом.