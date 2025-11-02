График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 08:15

Политика
Главная / Новости /

Песков: в оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости

В Кремле не увидели необходимости в оперативной встрече Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Оперативно организованная встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможна, однако сейчас в ней нет необходимости, заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам политика, в данный момент необходимость существует в кропотливой работе над украинским урегулированием.

Путин и Трамп договорились провести встречу в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Позже Трамп отменил переговоры. Российский лидер, комментируя ситуацию, сказал, что скорее речь идет о переносе.

При этом СМИ писали, что встреча двух лидеров была перенесена на неопределенный срок из-за твердой позиции Москвы по украинскому конфликту.

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика