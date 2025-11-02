Песков: в оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости

Фото: kremlin.ru

Оперативно организованная встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможна, однако сейчас в ней нет необходимости, заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам политика, в данный момент необходимость существует в кропотливой работе над украинским урегулированием.

Путин и Трамп договорились провести встречу в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Позже Трамп отменил переговоры. Российский лидер, комментируя ситуацию, сказал, что скорее речь идет о переносе.

При этом СМИ писали, что встреча двух лидеров была перенесена на неопределенный срок из-за твердой позиции Москвы по украинскому конфликту.