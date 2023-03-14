Государство продолжит регулировать магистратуру в новой системе образования РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В новой российской системе образования государство продолжит регулировать магистратуру, заявил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев в ходе заседания комитета по науке и высшему образованию в Госдуме.

По его словам, данная программа будет реализовываться на основе федеральных стандартов высшего образования.

"Магистратура будет реализовываться на основании ФГОС. Это будет уровень образования, регулируемый государством. Что касается дополнительного профессионального образования, то программы ДПО разрабатываются по заказу конкретного работодателя", – цитирует Афанасьева РИА Новости.

Замглавы министерства рассказал, что программы дополнительного профильного образования не регулируются государством.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что срок обучения по направлениям магистратуры после перехода России к базовой системе высшего образования может составить год. Он рассказал, что возможность бесплатного обучения в магистратуре получат выпускники специалитета.

Отмену ЕГЭ из-за перехода на новую систему образования в России не обсуждали

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