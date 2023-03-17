Вузы будут разрабатывать программы магистратуры совместно с работодателями – Фальков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вузы в новой системе образования в России смогут разрабатывать программы магистратуры совместно с компаниями – потенциальными работодателями, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, задача властей состоит в том, чтобы дать возможность работодателям совместно с университетами запускать такие программы.

"Сегодня такой возможности в принципе нет. Программы будут разрабатывать вузы при активном участии работодателей – представителей реального сектора", – цитирует Фалькова ТАСС.

Ранее замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев сообщил, что в новой российской системе образования государство продолжит регулировать магистратуру. По его словам, данная программа будет реализовываться на основе федеральных стандартов высшего образования.

До этого Фальков говорил, что срок обучения по направлениям магистратуры после перехода России к базовой системе высшего образования может составить год. Он также рассказал, что возможность бесплатного обучения в магистратуре получат выпускники специалитета.



В РФ могут вернуться к традиционной системе высшего образования

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