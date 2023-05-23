Четырехлетний срок обучения сохранят в новой системе высшего образования в РФ

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Программы базового высшего образования с четырехлетним сроком обучения в РФ в новой системе будут сохранены. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Он пояснил, что такое решение вызвано особенностями российского рынка труда.

"А ведь здесь тоже есть свой плюс. Выпускники могут раньше выйти на рынок труда, рынок труда в условиях дефицита может быстрее получить квалифицированных работников и наиболее всегда ярким таким примером для такого рода программ является сфера информационных технологий", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

При этом для юристов, окончивших программы с пятилетним сроком обучения, направления магистратуры массово распространены не будут, заявил министр. По его словам, получать степень магистра не потребуется при хорошем пятилетнем образовании в сфере.

Ранее стало известно, что Минобрнауки РФ организует изменения уровней высшего образования в 2023–2026 годах. Процесс перехода начнется в пилотном режиме. В рамках него в РФ установят три уровня высшего образования: базовое высшее, специализированное и профессиональное.

