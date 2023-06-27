Минобрнауки РФ определило сроки обучения в вузах в рамках новой системы

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Минобрнауки Российской Федерации разработало проект, определяющий сроки обучения в вузах в рамках новой системы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, на базовое высшее образование по специальностям архитектуры и строительства, геологии, нефтегазового дела и геодезии предлагается установить срок обучения 6 лет. Столько же времени будут обучаться специалисты в области информатики, экономики и менеджмента. Для этих специальностей предусмотрено сокращение обучения в магистратуре до одного года.

Обучение в магистратуре в течение двух лет предусматривается по специальностям авиационной и ракетно-космической техники. Базовое высшее образование для этих специальностей предусматривается в течение 4–5,5 года.

Будущих педагогов планируется обучать 5–6 лет в рамках базового высшего образования. При этом педагоги-психологи и педагоги дошкольного образования будут учиться 4 года.

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Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Также проектом предусматривается обучение по программам аспирантуры. Она будет считаться этапом профессионального образования.

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