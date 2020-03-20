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Москва 24

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Общество

14:49

У семерых человек в Якутии подтвержден коронавирус

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коронавирус подтвержден у семерых человек в Якутии, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

20 марта стало известно о шестерых людях с предварительным диагнозом, передает РИА Новости. Роспотребнадзор РФ подтвердил анализы.

Общее число заболевших в республике – семь. Все инфицированные проходят лечение в инфекционном стационаре.

Ранее сообщалось, что еще четыре пациента в России выздоровели. Всего в стране излечились девять человек.

Согласно информации ВОЗ, количество зараженных в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. По данным на 19 марта, в России зафиксировали 199 случаев. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.

Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек с подозрением на заболевание. По всей стране введен режим повышенной готовности.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал список рейсов, которыми летали заболевшие COVID-19 пассажиры. Это авиарейсы, выполненные с середины февраля. В перечне – рейсы из Милана, Мюнхена, Кишинева, Вероны, Бергамо, Рима, Будапешта, Брюсселя, Парижа и других городов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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