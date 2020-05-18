Почти 123 тыс медиков получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Почти 123 тысячи медицинских работников получили дополнительные выплаты за работу с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в эфире телеканала "Россия 1".
"На сегодняшний момент у нас есть информация о том, что почти 123 тысячи медицинских работников в стране получили именно эту выплату по 484 указу (постановлению правительства. – Прим.ред.)", – заявила Семенова.
Она подчеркнула, что из 41,7 миллиарда рублей, которые были зарезервированы на данные выплаты, два первых транша уже были выделены ранее. Кроме того, в пятницу был подписан документ о дополнительном распределении средств по регионам и 22 миллиарда рублей были открыты для использования в субъектах РФ.
Семенова добавила, что медики из регионов получат соответствующие стимулирующие выплаты в течение ближайших суток. Она уточнила, что за ситуацией с жалобами медиков будет следить Минздрав.
Врачи, которые взаимодействуют с пациентами с подтвержденным коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрена надбавка в размере 25 тысяч рублей в месяц.
Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Уточнялось, что выплаты врачам освободят от НДФЛ.
Ранее в Минздраве дали разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам. В частности, в категорию лиц, которым положены стимулирующие выплаты, входят медработники стационаров, бригад скорой помощи, а также водители. Допсредства получат все сотрудники медицинских учреждений, которые имеют дело с больными коронавирусной инфекцией, вне зависимости от должности.
Кроме того, деньги предназначены медработникам, если они отработали по графику, который указали в Минздраве. Выплаты не будут зависеть от количества смен и часов в отношении сотрудников, которые работали с заболевшими COVID-19.
Минздрав уточнил, как будут платить работающим с COVID-19 медикам
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