Кабмин предоставит субсидии банкам для льготных автокредитов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях банкам, которые предоставляют льготные автокредиты со скидкой от 10 до 25% семьям с детьми, а также медработникам. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Субсидию получат те, кто предлагает займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного ребенка, сотрудникам медицинских учреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять не менее 25% от цены нового автомобиля. Также до 1,5 миллиона увеличивается максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит. Всего на программу правительством выделено 22,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что столичные власти ожидают, что рынок кредитования в городе существенно восстановится в ближайшие месяц-два. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в апреле – мае объем кредитования по всем направлениям снизился.

Предыдущее снижение специалист связал с тем, что банковская активность была ограничена, а автосалоны, офисы продажи недвижимости и непродовольственные магазины временно закрылись. По словам Ефимова, объем ипотечного кредитования в дальнейшем вырастет благодаря программе, которую поддержало федеральное правительство.

