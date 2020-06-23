Власти Москвы рассчитывают на быстрое восстановление рынка кредитования

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Столичные власти ожидают, что рынок кредитования в городе существенно восстановится в ближайшие месяц-два. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в апреле – мае объем кредитования по всем направлениям снизился.

"На сегодняшний момент мы видим плавное восстановление, активно набирают обороты льготное и ипотечное кредитование. Мы ожидаем, что в ближайшие месяц-два активность на рынке кредитования должна вернуться если не к прежнему уровню, то существенно восстановиться", – заявил вице-мэр.

Предыдущее снижение специалист связал с тем, что банковская активность была ограничена, а автосалоны, офисы продажи недвижимости и непродовольственные магазины временно закрылись.

По словам Ефимова, объем ипотечного кредитования в дальнейшем вырастет благодаря программе, которую поддержало федеральное правительство.

Ранее Московский гарантийный фонд помог бизнесу реструктурировать кредиты на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Статистика учитывается на отрезке двух с половиной месяцев, пока в Москве действовали коронавирусные ограничения.

