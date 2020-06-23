Власти Москвы рассчитывают на быстрое восстановление рынка кредитования

Фото: Москва 24
Столичные власти ожидают, что рынок кредитования в городе существенно восстановится в ближайшие месяц-два. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в апреле – мае объем кредитования по всем направлениям снизился.
"На сегодняшний момент мы видим плавное восстановление, активно набирают обороты льготное и ипотечное кредитование. Мы ожидаем, что в ближайшие месяц-два активность на рынке кредитования должна вернуться если не к прежнему уровню, то существенно восстановиться", – заявил вице-мэр.
Предыдущее снижение специалист связал с тем, что банковская активность была ограничена, а автосалоны, офисы продажи недвижимости и непродовольственные магазины временно закрылись.
По словам Ефимова, объем ипотечного кредитования в дальнейшем вырастет благодаря программе, которую поддержало федеральное правительство.
Ранее Московский гарантийный фонд помог бизнесу реструктурировать кредиты на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Статистика учитывается на отрезке двух с половиной месяцев, пока в Москве действовали коронавирусные ограничения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: