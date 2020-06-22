Московский гарантийный фонд помог бизнесу реструктурировать кредиты на 2,5 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский гарантийный фонд за два с половиной месяца помог бизнесу реструктурировать кредиты на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, за последние два с половиной месяца около 100 предпринимателей воспользовалось гарантийной поддержкой фонда для реструктуризации своих займов.
"Объем поручительств фонда составил 1,26 миллиарда рублей. Гарантийная поддержка позволит предпринимателям перенести на другой срок кредитные платежи и направить высвободившиеся средства на возобновление работы и восстановление бизнеса", – приводятся в материале слова Фурсина.
В материале говорится, что всего с начала года фонд содействия кредитованию малого бизнеса столицы помог субъектам МСП привлечь заемные средства на сумму 9,4 миллиарда рублей. Это на 17% больше прошлогодних показателей.
Ранее сообщалось, что московские организации, которые войдут в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), смогут претендовать на государственную поддержку. Это станет возможным благодаря принятому 8 июня закону.
Отмечалось, что на сегодняшний день в столице зарегистрировано свыше 773 тысяч субъектов МСП. Причем около 150 тысяч предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Согласно новому закону, они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все поддержки, полагающиеся МСП.
15 апреля президент России Владимир Путин рассказал о дополнительных мерах по поддержке предпринимателей. В частности, он предложил оказать прямую помощь бизнесу со стороны государства для выплаты зарплат работникам предприятий. Кроме того, Путин поручил доработать список компаний, которые более всего нуждаются в поддержке и которые входят в наиболее важные отрасли экономики.
Власти столицы приняли три пакета мер поддержки бизнеса
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