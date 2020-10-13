Госдума в первом чтении приняла законопроект о формировании правительства РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли президентский законопроект о формировании правительства РФ, сообщает RT.
Законопроект определяет статус правительства РФ, организационно-правовые основы его формирования и деятельности. Документ предусматривает положение о том, что правительство РФ входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними.
Законопроект подразумевает новый порядок назначения на должность членов правительства, который предусматривает усиление роли парламента, порядок освобождения от должности членов правительства, порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением Государственной думой недоверия правительству.
Кроме того, документ предлагает новые полномочия правительства в сферах соцобеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.
В законопроекте отмечается, что назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров (кроме министров "силового блока") на должность будет президент РФ – после того как их утвердит Госдума.
По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, назначение членов правительства посредством обсуждения в Государственной думе повысит ответственность министров перед гражданами РФ.
"Возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения", – подчеркнул Володин.
Ранее правительство РФ вернулось к рассмотрению законопроекта о создании беби-боксов. Правительство направило законопроект в профильные министерства, которые должны дать отзыв к 20 октября.
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