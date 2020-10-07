В Госдуме предложили заменить в школах ОБЖ на уроки здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил заменить школьную программу ОБЖ новым предметом – уроками здоровья, сообщает "Газета.ру".

"Мы за то, чтобы был такой специальный предмет, который бы давал возможность детям с 1-го по 11-й класс познавать свое здоровье", – сказал депутат.

По его словам, на уроках здоровья школьников могли бы учить правилам питания, гигиены и первой доврачебной помощи. Предмет ОБЖ, по мнению парламентария, уже себя исчерпал.

Другие детали нововведения в нижней палате парламента пока не обсуждались, отметил Огуль.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому планируется гарантировать права ближайших родственников несовершеннолетних детей участвовать в воспитании.