В Госдуме заявили, что правительство вернулось к рассмотрению проекта о беби-боксах

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Правительство РФ вернулось к рассмотрению законопроекта о создании беби-боксов. Об этом сообщила депутат Государственной думы Оксана Пушкина в своем Telegram-канале.

Депутат рассказала, что правительство направило законопроект в профильные министерства, которые должны дать отзыв к 20 октября.

"Хорошие новости по нашим поправкам в ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", которые должны урегулировать работу беби-боксов, – в правительстве сочли вопрос об "окнах жизни" достаточно актуальным, чтобы вернутся к его рассмотрению", – поделилась Пушкина.

Депутат поблагодарила правительство за ответ и работу с законопроектом.

"В Конституции мы закрепили, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Пора переходить от слов к делу", – подчеркнула Пушкина.

Документ предлагает создать специализированные места для анонимного оставления ребенка непосредственно в медицинских организациях, структура которых позволяет оказать ребенку своевременную медицинскую помощь, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Ранее Пушкина отметила целесообразность поправок в Конституцию.