Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:11

Совфед одобрил новый порядок назначения руководителей СВР и ФСБ

власть общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР).

Согласно новым правилам, президент будет обязан провести консультации по кандидатурам на данные посты непосредственно с Советом Федерации.

Изменения вносятся в статьи 1 и 16 Федерального закона "О Федеральной службе безопасности", а также в статьи 12 и 17 Федерального закона "О внешней разведке".

Ранее Совет Федерации добрил закон о новых правилах формирования правительства страны. Новые нормы соответствуют требованиям последней редакции Конституции РФ.

Кроме того, сенаторы одобрили закон, согласно которому расширяются полномочия Конституционного суда. Его представители теперь будут оценивать возможность исполнения решений межгосударственных органов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать