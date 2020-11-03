Совфед одобрил новый порядок назначения руководителей СВР и ФСБ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР).

Согласно новым правилам, президент будет обязан провести консультации по кандидатурам на данные посты непосредственно с Советом Федерации.

Изменения вносятся в статьи 1 и 16 Федерального закона "О Федеральной службе безопасности", а также в статьи 12 и 17 Федерального закона "О внешней разведке".

Ранее Совет Федерации добрил закон о новых правилах формирования правительства страны. Новые нормы соответствуют требованиям последней редакции Конституции РФ.

Кроме того, сенаторы одобрили закон, согласно которому расширяются полномочия Конституционного суда. Его представители теперь будут оценивать возможность исполнения решений межгосударственных органов.

