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Общество

15:50

ГД приняла законопроект о неприкосновенности экс-президента РФ

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, предлагающий обеспечить неприкосновенность бывшего президента РФ.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3 федерального закона "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" подготовлен в связи с принятием закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", – указано в пояснительной записке к документу.

Законопроект в Госдуму внесли депутат Павел Крашенинников и и член Совета Федерации Андрей Клишас. В документе прописано, что президента, сложившего с себя полномочия, нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать за деяния, как совершенные на посту, так и в любое другие время.

В дополнение к этому, усложняется процедура лишения экс-главы государства неприкосновенности. Для того, чтобы начать процедуру, потребуется согласие трети депутатов Госдумы. Кроме того, за данное решение должны проголосовать обе палаты парламента, а также Верховный и Конституционный суды. На решение у Совфеда, согласно закону, будет не более трех месяцев, а по истечении этого срока обвинение будет считаться отклоненным.

Ранее в сентябре сообщалось, что Госдума будет постепенно рассматривать законопроекты президента по развитию норм Конституции.

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