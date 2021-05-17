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Москва 24

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Политика

17 мая, 23:54

Кадыров назвал себя проектом Путина

власть политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что считает себя пехотинцем и проектом президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в своем Instagram.

"Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента", – сказал Кадыров во время прямого эфира.

Глава Чечни допустил, что без поддержки Путина сегодня все было бы по-другому. Он отметил, что пользуется доверием президента. При этом его собственная деятельность не противоречит исламу, подчеркнул Кадыров.

"Меня религия призывает служить такому президенту, и если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента", – объяснил глава Чечни.

Он добавил, что достижения в сфере восстановления и безопасности в республике являются заслугой президента России.

Ранее Кадыров ответил на вопрос о планах возглавить Россию. Он заявлял, что РФ уже возглавляет лучший президент – мудрый, дальновидный, харизматичный.

До этого стало известно, что лидера Чеченской республики выдвинули на Нобелевскую премию мира. Он может получить награду за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае.

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