Кадыров ответил на вопрос о планах возглавить Россию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россию уже возглавляет лучший президент – мудрый, дальновидный, харизматичный. Такое заявление сделал чеченский лидер Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о собственных планах возглавить РФ.

"Поэтому мы будем поддерживать нашего президента", – приводит слова Кадырова "Газета.ру".

Он отметил, что планирует и дальше служить своему народу. Во главе региона Кадыров находится уже 14 лет, что является рекордом для страны.

Ранее стало известно, что лидера Чеченской республики выдвинули на Нобелевскую премию мира. Он может получить награду за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае.