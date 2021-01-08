Кадыров заявил о своем сходстве с Трампом

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что заметил сходство между ним и нынешним президентом США Дональдом Трампом после блокировки его аккаунтов в соцсетях.
"Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что страницы Трампа не были бы заблокированы, если бы тот уважительно относился к правам человека и демократии.
Накануне основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о блокировке страниц Трампа в соцсетях Facebook и Instagram как минимум на две недели, то есть до конца его президентства. Позднее аккаунты Трампа заблокировали Twitch, Snapchat и другие сервисы.
Цукерберг отметил, что использование социальных сетей для провоцирования мятежа против демократически избранного правительства недопустимо.
Ранее Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны. Обсуждение проходило на фоне протестов в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Они выступают против сертификации Конгрессом США победы на выборах президента Джо Байдена. Начались беспорядки, и полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
В результате столкновений в районе здания Конгресса США погибли четыре человека. Среди жертв есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Речь идет о женщине – ветеране ВВС США. Еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
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