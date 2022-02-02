Чеченский суд арестовал жену экс-судьи Янгулбаева

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Старопромысловский районный суд Грозного арестовал на два месяца жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

В январе чеченские силовики вывезли женщину из Нижнего Новгорода в статусе свидетеля. Обвиняемой она стала из-за того, что в Грозном напала на сотрудника полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

В конце января стало известно, что правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.

Позднее МВД по Чеченской Республике сообщило, что в отношении сына бывшего федерального судьи – правозащитника Ибрагима Янгулбаева – возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по решению суда.

До этого Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале расследование, в котором утверждается, что братья Байсангур и Ибрагим Янгулбаевы в 2020 году уехали из РФ в Европу. Там они начали вести радикальный телеграм-канал.