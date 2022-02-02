Чеченский суд арестовал жену экс-судьи Янгулбаева

16:46
Фото: instagram.com/mansur_solltaev
Старопромысловский районный суд Грозного арестовал на два месяца жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.
В январе чеченские силовики вывезли женщину из Нижнего Новгорода в статусе свидетеля. Обвиняемой она стала из-за того, что в Грозном напала на сотрудника полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.
В конце января стало известно, что правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.
Позднее МВД по Чеченской Республике сообщило, что в отношении сына бывшего федерального судьи – правозащитника Ибрагима Янгулбаева – возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по решению суда.
До этого Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале расследование, в котором утверждается, что братья Байсангур и Ибрагим Янгулбаевы в 2020 году уехали из РФ в Европу. Там они начали вести радикальный телеграм-канал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: