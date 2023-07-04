Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нападения на журналистку Милашину

Фото: телеграм-канал "Команда против пыток"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном", – говорится в уведомлении.

Утром 4 июля в Сети появилась информация о том, что неизвестные избили Немова, который выступает адвокатом жены экс-судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой, а также сотрудницу "Новой газеты" Милашину. Пострадавшие приехали в Грозный, чтобы присутствовать при вынесении приговора Мусаевой.

Как уточнил руководитель Команды против пыток (ранее – Комитет против пыток, был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, позже самоликвидировался) Сергей Бабинец, напавшие якобы напоминали журналистке о написанных ею материалах и другой ее деятельности, например о поездках на различные суды.

Бабинец подчеркнул, что пострадавшим в том числе угрожали оружием.

Член СПЧ РФ Александр Брод заявил, что обратится в Генпрокуратуру в связи с нападением. Он также направил информацию об этом в Союз журналистов РФ и в аппарат полпреда президента в СКФО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ситуации. Песков призвал провести проверку в связи с нападением.

Между тем омбудсмен Чеченской Республики Мансур Солтаев заявил, что инцидент является диверсией и провокацией против региона. Он сопроводил Милашину в Северную Осетию, а затем вернулся назад в Чечню.

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне