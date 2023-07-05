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Происшествия

Милашина и Немов вылетели спецбортом из Беслана в Москву – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бабинец

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов улетели спецбортом из Беслана в Москву. Об этом сообщается в телеграм-канале издания "Новая газета".

Уточняется, что они вылетели вместе с главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым и Алексеем Венедиктовым (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Утром 4 июля Немов и Милашина были избиты неизвестными в Грозном, в который они прибыли для присутствия на вынесении приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, так как ее адвокатом выступает Немов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину доложили о ситуации. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил установить личности нападавших.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил расследовать инцидент с нападением.

Избитых в Чечне Милашину и Немова могут доставить на лечение в Москву

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