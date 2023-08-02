Водителю Jaguar предъявили обвинения в наезде на юношу на самокате в Вешняках

Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"

Водитель иномарки Jaguar, который наехал на юношу на самокате на регулируемом пешеходном переходе в районе Вешняки, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве в отношении 27-летнего водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ", – говорится в уведомлении.

По предварительным данным, водитель Jaguar ночью совершил наезд на 17-летнего подростка, проезжавшего на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу на электросамокате. От удара потерпевшего отбросило на несколько метров вдоль дороги.

В момент инцидента иномарка направлялась по Вешняковской улице в сторону улицы Старый Гай.

Полицейские задержали подозреваемого по прибытии на место происшествия. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Между тем пострадавшего госпитализировали для оказания экстренной медицинской помощи.

В настоящее время подозреваемому избирают меру пресечения. Также в отношении него сотрудниками Госавтоинспекции УВД по ВАО ГУ МВД были составлены административные материалы.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля сбил девушку на самокате на улице Трубной в центре Москвы. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку обстоятельств случившегося.

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