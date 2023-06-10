00:08Происшествия
На Волоколамском шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП с двумя авто и мотоциклом
Фото: depositphotos/svedoliver
На Волоколамском шоссе, в районе владения 140, произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичный Дептранс.
На месте аварии работают оперативные службы Москвы, обстоятельства ДТП уточняются. Движение на этом участке дороги затруднено, предупредили в Дептрансе.
Ранее на внешней стороне 85-го километра МКАД, перед развязкой с Алтуфьевским шоссе, грузовик наехал на препятствие, после чего опрокинулся и загорелся.
До этого сообщалось, что 18-летняя дочь народного артиста России Михаила Пореченкова попала в аварию в ТиНАО.
"Рейд 112": ДТП произошло на Коровинском шоссе
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