На Волоколамском шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП с двумя авто и мотоциклом

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На Волоколамском шоссе, в районе владения 140, произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичный Дептранс.

На месте аварии работают оперативные службы Москвы, обстоятельства ДТП уточняются. Движение на этом участке дороги затруднено, предупредили в Дептрансе.

Ранее на внешней стороне 85-го километра МКАД, перед развязкой с Алтуфьевским шоссе, грузовик наехал на препятствие, после чего опрокинулся и загорелся.

До этого сообщалось, что 18-летняя дочь народного артиста России Михаила Пореченкова попала в аварию в ТиНАО.

"Рейд 112": ДТП произошло на Коровинском шоссе