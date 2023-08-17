17:38Шоу-бизнес
Директор Лады Дэнс заявил, что певица удивит своих фанатов сенсационными песнями
Фото: ТАСС
Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что артистка готовит своим поклонникам новые сенсационные композиции. Об этом сообщает News.ru.
Он отметил, что фанаты услышат песни в скором времени. Директор певицы также пообещал им и старые хиты "Baby Tonight" и "Регги в ночи".
"Вы услышите новую версию этих песен, которые вызовут большое потрясение. То, что это будет топ на цифровых площадках, для меня совершенно очевидно", – подчеркнул Пудовкин.
По его словам, микс на песню "Baby Tonight" уже готов.
Лада Дэнс попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин вечером 5 августа. Авария случилась на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.
После инцидента ее концертный директор Сергей Пудовкин рассказал о тяжелом состоянии певицы. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.
Изначально Дэнс госпитализировали в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Женщина получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.
Специалистам пришлось несколько раз прибегнуть к оперативному вмешательству. 8 августа стало известно об ухудшении состояния артистки.
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