Директор Лады Дэнс заявил, что певица удивит своих фанатов сенсационными песнями

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Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что артистка готовит своим поклонникам новые сенсационные композиции. Об этом сообщает News.ru.

Он отметил, что фанаты услышат песни в скором времени. Директор певицы также пообещал им и старые хиты "Baby Tonight" и "Регги в ночи".

"Вы услышите новую версию этих песен, которые вызовут большое потрясение. То, что это будет топ на цифровых площадках, для меня совершенно очевидно", – подчеркнул Пудовкин.

По его словам, микс на песню "Baby Tonight" уже готов.

Лада Дэнс попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин вечером 5 августа. Авария случилась на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.

После инцидента ее концертный директор Сергей Пудовкин рассказал о тяжелом состоянии певицы. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

Изначально Дэнс госпитализировали в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Женщина получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.

Специалистам пришлось несколько раз прибегнуть к оперативному вмешательству. 8 августа стало известно об ухудшении состояния артистки.

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