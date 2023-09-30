Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах – СМИ

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Американского актера Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Daily Beast.

В этот раз актера обвинил его массажист. Тот заявил, что Спейси в 2016 году несколько раз домогался до него и предлагал дополнительные деньги за сексуальные услуги.

Массажист также заявил, что не мог отменить встречи с актером, поскольку тот каждый раз записывался под чужим именем.

Ранее стало известно, что суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах. Заседание суда шло около месяца. Актера обвиняли в насильственных действиях сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год.

Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах – СМИ