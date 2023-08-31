Третья женщина подала иск об изнасиловании против солиста группы Backstreet Boys

Фото: ТАСС/DPA/Сhristophe Gateau

Еще одна женщина подала иск против солиста американского бойз-бэнда Backstreet Boys Ника Картера, обвинив его в изнасиловании. Об этом сообщает Los Angeles Times.

В исковом заявлении указано, что женщина обвинила певца в изнасиловании и неоднократном склонении к интимной близости, все это произошло в 2003 году, на тот момент потерпевшей было 15 лет. Она также отметила, что Картер заразил ее вирусом папилломы человека.

Издание добавило, что женщина требует от Картера возмещение ущерба в размере 15 тысяч долларов.

Адвокат солиста группы Дейл Хейс – младший назвал обвинения в сторону Картера абсурдными. Он добавил, что одна и та же женщина обвинила его клиента в сексуальном насилии в рамках расследования уголовного дела, она давала показания в штатах Флорида и Пенсильвания.

Ссылаясь на ответы полиции, адвокат подчеркнул, что в 2004 году в отношении певца отказались выдвигать обвинения.

Ранее сообщалось, что американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила Картера в изнасиловании. Артистка утверждает, что инцидент произошел, когда ей было 18 лет. По ее словам, в то время она снималась с певцом в телевизионном фильме.

Ник Картер выступал в группе Backstreet Boys с 1993 года. Затем он покинул коллектив в 2002 году, чтобы построить сольную карьеру.



Присяжные оправдали Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах – СМИ