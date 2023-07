Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах – СМИ

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк признало актера Кевина Спейси, ранее проходившего по делу о сексуальном насилии, невиновным по всем пунктам выдвинутых против него обвинений. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что заседание суда шло около месяца, на нем рассматривались девять обвинений, выдвинутых актеру. Его обвиняли в насильственных действиях сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год.

Телеканал отметил, что в состав жури вошли девять мужчин и четыре женщины, они удалились для проведения совещания еще 24 июля, а 26 июля смогли вынести вердикт, объявив Спейси невиновным.

Также известно, что в среду, 26 июля, актер отмечает свой день рождения, об этом сообщает Reuters. Услышав, что он был оправдан, Спейси расплакался.

В 2018 году Спейси выпускал рождественское видео под названием Let me be Frank. Видео вышло после начала судебного процесса над актером.

В его адрес поступили обвинения о сексуальных домогательствах. Первым артиста обвинил американский актер Энтони Рэпп. Позднее Спейси признался в своей гомосексуальности, а его представитель заявил, что актер обратится за лечением.

Позже стало известно, что присяжные в суде Манхэттена также оправдали Спейси по делу о сексуальных домогательствах. Отмечалось, что они сочли обвинения Рэппа недоказанными.



