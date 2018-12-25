Спейси обратился к зрителям в образе персонажа из "Карточного домика"

Американский актер Кевин Спейси впервые обратился к общественности после обвинений в сексуальных домогательствах. Ролик под названием Let Me Be Frank опубликован на YouTube. Спейси предстал в образе своего героя Фрэнка Андервуда сериала "Карточный домик". Он также заявил, что зрители хотят его возвращения в шоу.
"Они пытались разлучить нас. Но то, что связывает нас, очень прочное. Мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, показывал, на что способны люди, шокировал своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что этого не стоит делать", – говорит Спейси в ролике.
Спейси сейчас находится в центре громкого скандала. Началось все с рассказа коллеги Энтони Рэппа, что пьяный актер пытался соблазнить его, когда тот был несовершеннолетним. Спейси тогда ответил, что не помнит подобного случая, однако извинился.
На сегодняшний день Спейси обвинили в домогательствах уже десятки человек. Дела против актера находятся на рассмотрении правоохранительных органов США и Великобритании. Netflix решил убрать персонажа Спейси – президента США Фрэнка Андервуда — в последнем сезоне сериала "Карточный домик".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.