Спейси обратился к зрителям в образе персонажа из "Карточного домика"

Американский актер Кевин Спейси впервые обратился к общественности после обвинений в сексуальных домогательствах. Ролик под названием Let Me Be Frank опубликован на YouTube. Спейси предстал в образе своего героя Фрэнка Андервуда сериала "Карточный домик". Он также заявил, что зрители хотят его возвращения в шоу.

"Они пытались разлучить нас. Но то, что связывает нас, очень прочное. Мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, показывал, на что способны люди, шокировал своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что этого не стоит делать", – говорит Спейси в ролике.

Спейси сейчас находится в центре громкого скандала. Началось все с рассказа коллеги Энтони Рэппа, что пьяный актер пытался соблазнить его, когда тот был несовершеннолетним. Спейси тогда ответил, что не помнит подобного случая, однако извинился.

На сегодняшний день Спейси обвинили в домогательствах уже десятки человек. Дела против актера находятся на рассмотрении правоохранительных органов США и Великобритании. Netflix решил убрать персонажа Спейси – президента США Фрэнка Андервуда — в последнем сезоне сериала "Карточный домик".