Племянница Кушанашвили рассказала, что ему стало лучше

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили стало лучше. Об этом рассказала его племянница RT.

Между тем в СМИ появилась информация, что у журналиста развился перитонит – опасное для жизни воспаление, которое может привести к нарушению функций органов. По версии журналистов, Кушанашвили дважды прооперировали: сначала чистили организм, затем сделали резекцию желудка из-за непроходимости кишечника. И теперь ему предстоит удаление злокачественной опухоли из кишечника.

При этом источник в близком окружении заявил, что сейчас Кушанашвили находится в реанимации на ИВЛ, однако приходит в себя и общается с близкими с помощью жестов и глазами. После восстановления Кушанашвили переведут в онкологический центр в Москве, подчеркнули в СМИ.

Кушанашвили госпитализировали 20 июня. Позже стало известно, что у шоумена выявили онкологическое заболевание и ему провели операцию на брюшную полость. В свою очередь, племянница Кушанашвили подтвердила наличие опухоли у журналиста и успешное проведение операции.

