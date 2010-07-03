Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы. Об этом сообщает РИА Новости.
Запуск программы обсудили на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое организовала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Отмечается, что с помощью программы "Культурные нормативы школьников" учащиеся смогут повысить свои навыки в области культуры.
Пилотная программа будет действовать в Республике Татарстан, Республике Коми, Ставропольском крае, в Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. Участие в программе будет на добровольной основе.
Ранее эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Эксперты заявили, что "рабочее время" ученика начальной школы сейчас составляет 47 часов в неделю, а это даже больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов). Эта нагрузка сказывается на здоровье детей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.