Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы. Об этом сообщает РИА Новости.

Запуск программы обсудили на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое организовала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Отмечается, что с помощью программы "Культурные нормативы школьников" учащиеся смогут повысить свои навыки в области культуры.

Пилотная программа будет действовать в Республике Татарстан, Республике Коми, Ставропольском крае, в Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. Участие в программе будет на добровольной основе.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Эксперты заявили, что "рабочее время" ученика начальной школы сейчас составляет 47 часов в неделю, а это даже больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов). Эта нагрузка сказывается на здоровье детей.

