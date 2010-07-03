Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 330 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили 334 тысячи человек. В апреле посмотреть на модель города пришли 31,5 тысячи посетителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Макет Москвы" уже стал признанным туристическим центром города наряду с другими достопримечательностями", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он напомнил, что в апреле макет получил звезду от сервиса "Яндекс. Карты" "Хорошее место" по итогам 2018 года.

Макет открылся в октябре 2017 года на Сиреневой аллее ВДНХ. Масштаб модели – 1:400. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода "Серп и Молот", на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом.

Макет оснащен управляемой интерактивной системой подсветки. При этом у 16 тысяч объектов есть индивидуальная подсветка, регулируемая по яркости

Модель города постепенно пополняется. Осенью на ней появится Нескучный сад с более чем пятью тысячами крошечных деревьев. Полностью макет планируется завершить в 2020 году. Площадь арт-объекта составит около тысячи квадратных метров.

В павильоне действует несколько интерактивных программ. Посетители могут посмотреть четыре пятиминутных светотехнических шоу – "Мегаполис Москва", "Времена года", "История Москвы" и "Архитектурные стили Москвы".

Ранее сообщалось, что посетителям павильона "Макет Москвы" начнут выдавать аудиогиды для самостоятельных экскурсий.