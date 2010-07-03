Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 330 тысяч человек

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили 334 тысячи человек. В апреле посмотреть на модель города пришли 31,5 тысячи посетителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Макет Москвы" уже стал признанным туристическим центром города наряду с другими достопримечательностями", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он напомнил, что в апреле макет получил звезду от сервиса "Яндекс. Карты" "Хорошее место" по итогам 2018 года.
Макет открылся в октябре 2017 года на Сиреневой аллее ВДНХ. Масштаб модели – 1:400. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода "Серп и Молот", на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом.
Макет оснащен управляемой интерактивной системой подсветки. При этом у 16 тысяч объектов есть индивидуальная подсветка, регулируемая по яркости
Модель города постепенно пополняется. Осенью на ней появится Нескучный сад с более чем пятью тысячами крошечных деревьев. Полностью макет планируется завершить в 2020 году. Площадь арт-объекта составит около тысячи квадратных метров.
В павильоне действует несколько интерактивных программ. Посетители могут посмотреть четыре пятиминутных светотехнических шоу – "Мегаполис Москва", "Времена года", "История Москвы" и "Архитектурные стили Москвы".
Ранее сообщалось, что посетителям павильона "Макет Москвы" начнут выдавать аудиогиды для самостоятельных экскурсий.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.