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Город

17:18

Обновленный парк Северного речного вокзала планируется открыть ко Дню города

город строительство

Зону отдыха Северного речного вокзала благоустроят к 1 сентября

Благоустройство парка Северного речного вокзала завершат к началу сентября. Открытие планируется приурочить ко Дню города, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В настоящее время ведутся работы, связанные с вертикальными планировками и удалением сухостойных и брошенных деревьев. Прокладываются также коммуникации. Будут высажены семь тысяч крупномерных деревьев и примерно 55 тысяч кустарников.

Специалисты приведут в порядок пешеходные пространства вдоль причалов. Сами причальные стенки обновят, установят 250 камер видеонаблюдения, соединенных с общей городской сетью.

Также в парке восстановят два фонтана, построенных в 1937 году, оборудуют 25 объектов торговли и ресторанного комплекса, десять спортивно-досуговых объектов, в том числе каток.

В общей сложности в работах заняты около 2,5 тысячи человек и примерно 200 единиц техники.

Ранее Бирюков рассказал, что причалы Северного речного вокзала будут готовы встретить грузовые и пассажирские суда к началу навигации. С января ведется капитальный ремонт 17 причалов. Более половины из них являются объектами культурного наследия.

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