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Город

09:15

Причалы Северного речного вокзала будут готовы встретить суда к началу навигации

город строительство

Фото: Агентство «Москва»

Причалы Северного речного вокзала будут готовы встретить грузовые и пассажирские суда к началу навигации, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, с января ведется капитальный ремонт 17 причалов. Более половины из них являются объектами культурного наследия.

В ходе обследования обнаружили частичное разрушение гранитной облицовки, сквозную коррозию и деформацию различных элементов, просадку асфальтобетонного покрытия пешеходных зон, разрушение лестничных сходов и другое.

В ближайшее время специалисты завершат ремонт и модернизацию инженерных систем. Уже закончен трубопровод холодного водоснабжения, установлены камеры водоснабжения судов и проложена кабельная канализация.

Бирюков отметил, что благодаря увеличению мощности водопровода, одновременно можно будет подключить до 20 пришвартованных судов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что реставрация и благоустройство Северного речного вокзала завершатся в 2020 году. Причалы смогут принимать до 24 судов в сутки.

Обновленный Северный речной вокзал откроют в 2020 году

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