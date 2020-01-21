Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Регулярные речные трамваи в Москве планируется запустить в 2021 году, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В 2021 году у нас по плану выпуск речного транспорта, запустить речные трамваи. Сейчас вопрос с производителем", – заявил он.

Ранее сообщалось, что на маршруте Нижние Мневники – Киевский вокзал могут быть запущены речные трамваи.

В мае 2019 года на Москве-реке начали ездить десять цветных речных трамваев. Они останавливаются у Киевского вокзала, арены "Лужники", Воробьевых гор, Парка Горького, Большого Каменного моста, парка "Зарядье" и Новоспасского моста.

Также сообщалось, что к 2024 году на Москве-реке появится около 20 причалов для речных трамваев. Благодаря этому в городе появятся новые маршруты передвижения.