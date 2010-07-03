По Москве-реке начали курсировать "трамваи-кабриолеты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По Москве-реке начали курсировать десять цветных речных трамваев. Они делают остановки у Киевского вокзала, арены "Лужники", Воробьевых гор, Парка Горького, Большого Каменного моста, парка "Зарядье" и Новоспасского моста, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Трамваи ходят ежедневно по двум маршрутам: от гостиницы "Украина" или от Парка Горького до Новоспасского моста. Речные кабриолеты курсируют с 11:00 до 01:00. Интервал движения составляет полчаса.

Трамваи – современный пассажирский водный транспорт с климат-контролем и телескопической стеклянной крышей. Каждое судно вмещает 44 пассажира. На каждом судне можно взять аудиогиды. Билеты можно приобрести на борту судна.

"Яркие цвета, в которые окрашены судна, поднимают настроение пассажирам и делают путешествие еще более запоминающимся", – рассказали в пресс-службе комитета по туризму.

Летняя навигация экскурсионных теплоходов стартовала в конце апреля. По Москве-реке в течение сезона будут ходить порядка 100 теплоходов, принадлежащих 20 компаниям. Вместимость каждого судна варьируется от 20 до 200 человек. Стоимость прогулки для россиян остается на уровне 2017 года – от 400 до 900 рублей за два-три часа.

Как купить прогулку на теплоходе с помощью карты "Тройка"

Пассажирская навигация на Москве-реке, как правило, продолжается до октября. Ее точные сроки зависят от погодных условий. В последние годы у коммерческих компаний появился зимний речной флот, поэтому прогулки не прекращаются в холодное время года.

Сейчас приобрести билеты на речную прогулку можно в кассах на причалах или на сайтах судоходных компаний.

