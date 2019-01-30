Базы пассажирского флота появятся у Северного и Южного речных вокзалов в Москве

Две базы пассажирского флота построят у Северного и Южного речных вокзалов в Москве. Об этом сообщил начальник управления развития транспортно-логистической инфраструктуры и внутреннего водного транспорта АНО "Дирекция Московского транспортного узла" Владимир Ивкин, передает Агентство "Москва".
Базы предназначены для пассажирских судов, курсирующих на экскурсионно-прогулочных маршрутах, и будут работать в межнавигационный период.
Ивкин рассказал, что из-за активного развития прибрежных территорий в Москве остается мало мест для организации пунктов отстоя пассажирского флота.
Перед началом летней навигации в дирекции обследуют все существующие места отстоя судов в городе, чтобы оценить реальную потребность судовладельцев в новых базах. Эти данные учтут при создании пунктов отстоя у Северного и Южного речных вокзалов.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в Москве запустят регулярный маршрут речных трамваев. Маршрут протяженностью 10 километров с семью остановками пройдет от Нижних Мневников до Киевского вокзала. Интервал движения трамваев составит 4–6 минут.
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