Каким будет речной пассажирский транспорт в Москве

В 2021 году власти столицы обещают запустить первый маршрут речного пассажирского транспорта по Москве-реке. Водная магистраль соединит Нижние Мнёвники и Киевский вокзал. О том, какие еще маршруты могут появиться, и сколько человек будет вмещать речное судно, читайте в материале портала Москва 24.
Маршруты
Первый маршрут регулярного движения речных трамваев будет проходить от Нижних Мнёвников до Киевского вокзала. Он свяжет друг с другом три столичных округа, а также деловой квартал "Москва-Сити", городские парки и Киевский вокзал. Новую водную магистраль получат районы Хорошево-Мнёвники, Филевский парк, Пресненский и Дорогомилово.
Предположительно, маршрут будет включать семь остановок на пассажирских причалах, которые к тому времени реконструируют и благоустроят. Протяженность маршрута составит около 10 километров, поездка туда и обратно займет 104 минуты. Пользоваться им смогут около полутора тысяч пассажиров в час.
Причалы-остановки:
- Киевский вокзал;
- Красная Пресня;
- Набережная Тараса Шевченко;
- Западный порт;
- Сердце столицы;
- Верхние Мнёвники;
- Нижние Мнёвники;
По словам одного из авторов идеи запуска пассажирского сообщения по Москве-реке, директора Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Константина Трофименко, всего было проработано восемь маршрутов.
Согласно исследованию, следующими по важности являются маршруты Нагатино – Остров Мечты – Печатники и Патриарший мост – Печатники, которые пройдут через весь центр города. В будущем также могут запустить маршруты Капотня – Коломенское на юге и Стадион "Спартак" – Захарковская пойма на западе.
Речные суда
По первому маршруту будут курсировать 10 судов ледового класса с усиленной конструкцией днища – они приспособлены для работы в зимнее время. В особо сильные морозы на помощь речным трамвайчикам придет ледокол, который проложит для них путь.
"Безусловно, зимняя эксплуатация более дорогая, и пассажиропотоки зимой будут меньше, чем летом. Однако пассажирская система не может простаивать полгода – будет идти амортизация судов и их обслуживание, нужно будет впустую начислять зарплаты персоналу. А это точно уберет любой возможный экономический эффект", – пояснил эксперт.
По словам Трофименко, рассматривались варианты судов вместимостью от 40 до 100 пассажиров. Примерная стоимость – от 50 до 80 миллионов рублей за судно, в зависимости от спецификации конкретных судостроительных верфей, которые будут исполнять этот заказ.
Также на суднах предусматривается инфраструктура для маломобильных пассажиров. "Однако не рассматривался вопрос перевозки велосипедов и животных, хотя еще не поздно принять решение и об этом", – добавил он.
Стоимость проезда и интервалы движения
Регулярное движение речного транспорта планируется в течение всего дня с интервалом четыре-шесть минут, при этом на суднах будут действовать городские тарифы, доступные по карте "Тройка". Однако стоимость проезда на речном трамвае пока не огласили – возможно, она будет зависеть от пассажиропотока.
Кстати, в Бангкоке стоимость проезда на речном общественном транспорте, в пересчете на российскую валюту, составляет порядка 50 рублей. В европейских странах, таких как Франция, Германия и Голландия – порядка 200 рублей за поездку.