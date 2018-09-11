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Москва 24

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Город

11 сентября, 00:01

Каким будет речной пассажирский транспорт в Москве

транспорт город общество

В 2021 году власти столицы обещают запустить первый маршрут речного пассажирского транспорта по Москве-реке. Водная магистраль соединит Нижние Мнёвники и Киевский вокзал. О том, какие еще маршруты могут появиться, и сколько человек будет вмещать речное судно, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Маршруты

Первый маршрут регулярного движения речных трамваев будет проходить от Нижних Мнёвников до Киевского вокзала. Он свяжет друг с другом три столичных округа, а также деловой квартал "Москва-Сити", городские парки и Киевский вокзал. Новую водную магистраль получат районы Хорошево-Мнёвники, Филевский парк, Пресненский и Дорогомилово.

Предположительно, маршрут будет включать семь остановок на пассажирских причалах, которые к тому времени реконструируют и благоустроят. Протяженность маршрута составит около 10 километров, поездка туда и обратно займет 104 минуты. Пользоваться им смогут около полутора тысяч пассажиров в час.

Причалы-остановки:
  • Киевский вокзал;
  • Красная Пресня;
  • Набережная Тараса Шевченко;
  • Западный порт;
  • Сердце столицы;
  • Верхние Мнёвники;
  • Нижние Мнёвники;

"Есть проблемы, связанные с состоянием инфраструктуры: где-то надо приблизить остановки транспорта к причальной инфраструктуре. К тому времени жилые комплексы по пути маршрута будут достроены, поэтому речной транспорт будет востребован.
Максим Ликсутов
глава департамента транспорта Москвы


По словам одного из авторов идеи запуска пассажирского сообщения по Москве-реке, директора Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Константина Трофименко, всего было проработано восемь маршрутов.

Институт экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики по заказу правительства Москвы провел исследование по разработке модели развития перевозок пассажиров речным транспортом. На основании исследования столичные власти планируют запуск речного пассажирского транспорта по Москве-реке.


Согласно исследованию, следующими по важности являются маршруты Нагатино – Остров Мечты – Печатники и Патриарший мост – Печатники, которые пройдут через весь центр города. В будущем также могут запустить маршруты Капотня – Коломенское на юге и Стадион "Спартак" – Захарковская пойма на западе.

"Все маршруты были определены на основе транспортной модели и данных о спросе на тех или иных причалах в утренний час пик"
Константин Трофименко

Речные суда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

По первому маршруту будут курсировать 10 судов ледового класса с усиленной конструкцией днища – они приспособлены для работы в зимнее время. В особо сильные морозы на помощь речным трамвайчикам придет ледокол, который проложит для них путь.

"Безусловно, зимняя эксплуатация более дорогая, и пассажиропотоки зимой будут меньше, чем летом. Однако пассажирская система не может простаивать полгода – будет идти амортизация судов и их обслуживание, нужно будет впустую начислять зарплаты персоналу. А это точно уберет любой возможный экономический эффект", – пояснил эксперт.

По словам Трофименко, рассматривались варианты судов вместимостью от 40 до 100 пассажиров. Примерная стоимость – от 50 до 80 миллионов рублей за судно, в зависимости от спецификации конкретных судостроительных верфей, которые будут исполнять этот заказ.

Также на суднах предусматривается инфраструктура для маломобильных пассажиров. "Однако не рассматривался вопрос перевозки велосипедов и животных, хотя еще не поздно принять решение и об этом", – добавил он.

Стоимость проезда и интервалы движения

Регулярное движение речного транспорта планируется в течение всего дня с интервалом четыре-шесть минут, при этом на суднах будут действовать городские тарифы, доступные по карте "Тройка". Однако стоимость проезда на речном трамвае пока не огласили – возможно, она будет зависеть от пассажиропотока.

Идея превратить Москву-реку в транспортную артерию не нова. Еще в 20-е годы прошлого века по главной водной артерии столицы курсировали несколько маршрутных катеров. Один из последних таких трамвайчиков в районе Рублево закончил работу в 2005 году. В 2011 году планировали пустить речные трамваи от метро "Китай-город" до метро "Печатники", в 2013 году – от проспекта Маршала Жукова до подмосковного города Жуковский. Оба проекта так и не были реализованы. Сегодня все полторы сотни судов на реке – туристические.


Кстати, в Бангкоке стоимость проезда на речном общественном транспорте, в пересчете на российскую валюту, составляет порядка 50 рублей. В европейских странах, таких как Франция, Германия и Голландия – порядка 200 рублей за поездку.

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Федотов Анатолий

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