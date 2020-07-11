Собянин поздравил жителей столицы с Днем московского транспорта

16:15
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин в Twitter поздравил москвичей с Днем московского транспорта.
"Поздравляю всех с Днем московского транспорта! На мой взгляд, лучшего в мире: по объему перевозок, качеству услуг, соблюдению графика, комфорту, чистоте и динамике развития", – написал мэр.
Он отметил, что за 10 лет московский транспорт стал качественно другим, и к нему поменялось отношение горожан. "В метро в огромном количестве приходят новые поезда, на дороги выходят электробусы и трамваи европейского уровня", – отметил Собянин.
Мэр подчеркнул, что несколько лет назад люди предпочитали личное авто, но сейчас все большую популярность приобретает общественный транспорт. В городе строятся новые линии метро, дороги, организуются выделенные полосы, закупаются комфортные машины.
По словам Собянина, транспорт продолжал интенсивно работать и в условиях пандемии коронавируса, чтобы работающие москвичи могли безопасно передвигаться по городу.
"Во всем этом – огромная заслуга коллектива московского транспорта. Спасибо каждому сотруднику за профессионализм, терпение, собранность в сложной ситуации", – отметил мэр, добавив, что развитие транспортного комплекса является приоритетом для Москвы.
Ранее Собянин вручил городские награды выдающимся работникам транспортного комплекса в честь Дня московского транспорта, который отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: