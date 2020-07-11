Собянин поздравил жителей столицы с Днем московского транспорта

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин в Twitter поздравил москвичей с Днем московского транспорта.

"Поздравляю всех с Днем московского транспорта! На мой взгляд, лучшего в мире: по объему перевозок, качеству услуг, соблюдению графика, комфорту, чистоте и динамике развития", – написал мэр.

Он отметил, что за 10 лет московский транспорт стал качественно другим, и к нему поменялось отношение горожан. "В метро в огромном количестве приходят новые поезда, на дороги выходят электробусы и трамваи европейского уровня", – отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что несколько лет назад люди предпочитали личное авто, но сейчас все большую популярность приобретает общественный транспорт. В городе строятся новые линии метро, дороги, организуются выделенные полосы, закупаются комфортные машины.

По словам Собянина, транспорт продолжал интенсивно работать и в условиях пандемии коронавируса, чтобы работающие москвичи могли безопасно передвигаться по городу.

"Во всем этом – огромная заслуга коллектива московского транспорта. Спасибо каждому сотруднику за профессионализм, терпение, собранность в сложной ситуации", – отметил мэр, добавив, что развитие транспортного комплекса является приоритетом для Москвы.

Ранее Собянин вручил городские награды выдающимся работникам транспортного комплекса в честь Дня московского транспорта, который отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.