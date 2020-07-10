Собянин наградил работников московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил городские награды выдающимся работникам транспортного комплекса в честь Дня московского транспорта, который отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я от имени москвичей поздравляю всех работников общественного транспорта Москвы с Днем московского транспорта – я считаю, лучшего общественного транспорта в мире и по объему перевозок, и по качеству выполняемых транспортных услуг, по выполнению графика, по комфорту, по чистоте, которая доказала, что сегодня тоже играет немалую роль, и по динамике развития", – сказал мэр города.

Он отметил, что столичный транспорт заметно преобразился за последние годы. По его словам, в подземке запускают новые поезда, на дорогах все чаще можно встретить инновационный транспорт. Собянин подчеркнул, что на маршруты выходят современные трамваи европейского уровня и низкопольные электробусы.

Собянин также отметил работу Московского центрального кольца, добавив, что данный вид транспорта не только с комфортом доставляет пассажиров до пункта назначения, но и позволяет проехаться по городу и полюбоваться его видами.

Глава города также высоко оценил работу столичного транспорта во время пандемии. По его словам, это был уникальный опыт для города, поскольку во многих европейских городах транспорт остановился и был недоступен для горожан.

"Это был уникальный опыт, когда во время пандемии многие транспортные компании просто закрылись в мире, перестали работать. Метро остановилось во многих городах. Мы с вами, наоборот, активно, интенсивно работали, и на линии выходило такое же количество машин, как и в обычное время", – сказал Собянин.

По его словам, принятые городом меры по обеспечению эпидемиологической безопасности на транспорте помогли спасти здоровье людей. Он поблагодарил работников столичного транспорта за профессионализм, бережное отношение к пассажирам и понимание.

"Поздравляю вас с праздником. И должен вам сказать, что правительство Москвы и я всегда считали и считаем развитие московского транспорта, работу транспортников приоритетом нашего города", – сказал Собянин.

Звания "Почетный работник транспорта и связи города Москвы" был присвоены четырем сотрудникам ГУП "Московский метрополитен" за большой вклад в повышение качества транспортных услуг и многолетний добросовестный труд. Благодарностью мэра Москвы были отмечены пять работников транспортной отрасли столицы. Также за вклад в обеспечение перевозки пассажиров в городе благодарностью мэра награжден коллектив ООО "М.Такси".

День московского транспорта впервые отметили в 2017 году. В текущем году праздник работники будут отмечать 11 июля. В этот день городской транспортный комплекс организует благотворительный марафон "От всего сердца".

