Электробусы вышли на маршрут Т21

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электробусы начали работать на маршруте Т21. Теперь они курсируют от остановки "Берег Москвы-реки" до станции метро "Полежаевская", передает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что маршрут современного и экологичного транспорта будет проходить по Таманской улице, мимо Серебряного бора, через проспект Маршала Жукова и станцию МЦК Хорошево.

Ранее стало известно, что московские электробусы начали следовать по маршруту № т88 в центре и на востоке столицы. Они едут от Новорязанской улицы у Казанского вокзала через Елоховскую площадь и далее до проспекта Буденного.