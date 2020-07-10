Автобусный маршрут № 51к поменяется с 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршрут коммерческого автобуса № 51к поменяется с субботы. Об этом рассказали представители московского департамента транспорта.

"Теперь он будет ехать по улице 2-й Институтской вместо улицы 3-й Институтской и будет проезжать остановку "Метро "Окская" по дороге в сторону платформы "Чухлинка", – заявили в пресс-службе.

Уточняется, что благодаря изменениям в маршруте столичные пассажиры наземного транспорта смогут воспользоваться Некрасовской линией подземки. Для этого им не потребуется делать пересадку на Таганско-Краснопресненскую линию Московского метрополитена.

Ранее стало известно, что автобусы трех маршрутов в Москве приостановят работу с 1 июля. Изменения коснулись автобусов № 399 (Братцево – "13-й микрорайон Тушина"), № 419 (МГУ – ДАС) и № 822 (метро "Бульвар Рокоссовского" – Яузская аллея).

Кроме того, сообщалось, что на Севастопольском проспекте перенесли автобусную остановку. Изменения актуальны для пассажиров автобусов № 786, 826 и С5.