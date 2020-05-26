На Севастопольском проспекте перенесли автобусную остановку

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стало известно о переносе автобусной остановки на Севастопольском проспекте. Речь идет об остановочном пункте "6-й Загородный проезд".

Как сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", остановка будет перенесена на 100 метров назад по направлению от центра города. Изменения актуальны для пассажиров автобусов №786, 826, и С5.

"Остановка "6-й Загородный проезд" <...> по Севастопольскому проспекту при следовании от центра перенесена на 100 метров назад", – подтвердили в пресс-службе.

Там добавили, что остановку переместили после окончания строительных работ.

Ранее стало известно о новом автобусном маршруте между станциями метро "Нагатинская" и "Коломенская". Так, обновленное расписание начало действовать с 16 мая.